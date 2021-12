A50 tot zeker 23.00 uur dicht na ongeluk met gekantelde vrachtwagen

Door een ongeluk met een vrachtwagen is de A50 van Oss naar Eindhoven nog tot vanavond elf uur dicht. De weg is door het ongeval zwaar beschadigd, zo laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

De weg is sinds het ongeluk in de richting van Tilburg dicht. Rijkswaterstaat dacht aanvankelijk dat de A50 halverwege de middag weer open zou gaan, maar het asfalt is door het ongeval veel zwaarder beschadigd dan was voorzien.

De vrachtwagen kantelde in de bocht bij industrieterrein naar Ekkersweijer. Bij het ongeluk kwamen veertig varkens om het leven. Hoe het kwam dat de vrachtwagen kantelde wordt nog onderzocht. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.

Volgens Rijkswaterstaat is er na het kantelen van de vrachtwagen ook diesel op het wegdek terechtgekomen en is het wegdek zwaarbeschadigd. Het verkeer naar het zuiden krijgt het advies om via Den Bosch om te rijden over de A59 en de A2.