Boschveld viert feest want platanen langs het spoor blijven staan

De monumentale platanen langs het spoor in de wijk Boschveld in Den Bosch zijn gered. Bewoners voerden jarenlang actie tegen het kappen van de bomen omdat er een trilwand langs het spoor moest komen. Spoorbeheerder ProRail deed onderzoek naar een andere oplossing en die is nu gevonden. Bewoners zijn dolblij,

"Waar een kleine buurt groot in kan zijn", zegt Loes Wouters van actiegroep 'Red de Platanen'. Ruim twee jaar voerde ze met buurtbewoners actie voor het behoud van de monumentale bomen die ervoor zorgen dat hun straat zo mooi en lommerrijk is. Maar de bomen zouden moeten verdwijnen om plaats te maken van een trilwand langs het spoor. 29 van de 34 bomen

De gemeente Den Bosch heeft woensdag laten weten dat uit onderzoek van ProRail blijkt dat de trilwand langs het spoor zo geplaatst kan worden dat 29 van de 34 platanen kunnen blijven staan. Het behoud van de overige vijf bomen is onzeker. Pas als de wand geplaatst wordt is duidelijk of ze kunnen blijven staan. Toch zijn de bewoners dolblij met het resultaat. Loes Wouters: "Als je ergens voor gaat, dan lukt er heel veel, dat blijkt nu wel. Ik wil iedereen zo erg bedanken". Ook wethouder Kaya van de gemeente Den Bosch vindt het goed nieuws. "We zijn blij dat de gezamenlijke inspanning van de bewoners, ProRail en de gemeente, tot dit positieve resultaat heeft geleid." Trillingen tegenhouden

Het duurt nog even voor de trilwand langs het spoor geplaatst wordt. Pas tussen 2025 en 2028 wordt er met die werkzaamheden begonnen. De platen moeten de trillingen van goederenvervoer over spoor tegenhouden. Om de wanden zo te plaatsen dat de bomen behouden blijven, moeten er wel wat gebouwen gesloopt worden. Die staan op het terrein van de NS. Die moet nog toestemming geven. De bewoners van de Boschveldweg hebben twee jaar geleden als actie de bomen versierd. Een aantal versieringen bleven tot nu toe zitten. Maar die versierselen kunnen er, volgens Loes Wouters, nu ook af. De klus is geklaard.

