Efteling op de vingers getikt voor discriminatie autistische zoon en moeder

Een medewerker van de Efteling heeft zich schuldig gemaakt aan discriminatie van een autistische 8-jarige jongen en zijn moeder. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.

Het incident gebeurde op 30 augustus vorig jaar toen het kind aan het einde van de dag naar de wc moest. De medewerker gaf de jongen en zijn moeder geen toegang tot het toiletgebouw en verwees hen naar een ander toilet, ook nadat de vrouw een gehandicaptenverklaring had laten zien en om een uitzondering had gevraagd.

Intimiderend en beledigend

De vrouw pikte dat niet en wurmde zich met haar zoon langs de medewerker. Ze raakte daarbij de schouder van de medewerker, die haar op zijn beurt zachtjes, maar verstaanbaar een ‘black bitch’ noemde, aldus het College.

De vrouw werd vervolgens door beveiligers meegenomen naar een aparte ruimte, waar de politie werd ingeschakeld omdat de medewerker aangifte wilde doen van mishandeling. De moeder werd meegenomen naar het bureau en een nacht vastgehouden in een cel.

Het College schrijft in een verklaring: “Het College stelt vast dat de beveiligers en de medewerkers van de Efteling wisten dat de zoon van de vrouw autisme heeft. Dit heeft er uiteindelijk toe heeft geleid de vrouw ’s avonds laat is meegenomen naar een aparte ruimte om op de politie te wachten. De medewerkers hebben hiermee bijgedragen aan een intimiderende en vernederende behandeling van de vrouw."

“Van de medewerkers had mogen worden verwacht om in overleg met de vrouw te onderzoeken of het conflict ook op een andere manier kon worden beëindigd. Het College vindt daarom dat de Efteling verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt door de vrouw te intimideren.”

'Niet aannemelijk'

Het College oordeelt dat de Efteling er niet in is geslaagd om te bewijzen dat de vrouw niet werd gediscrimineerd. Volgens het attractiepark zou de medewerker 'black bitch’ niet uit kunnen spreken vanwege een taalontwikkelingsstoornis. Het College vindt dat ‘niet aannemelijk'.

Reactie Efteling

De Efteling noemt het "jammer" dat de zaak via RADAR en het College is gelopen en "moeilijk te begrijpen hoe het oordeel is geveld". "Er is afgelopen jaar veelvuldig contact opgenomen met mevrouw met hoop op een constructief gesprek", aldus voorlichter Nina Hawinkels.



Het attractiepark zegt het oordeel uiterst serieus te nemen. "De Efteling is een plek voor iedereen en we vinden het erg belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Toegankelijkheid en gelijkheid staan dan ook hoog in het vaandel bij de Efteling. We herkennen ons dan ook echt niet in de uitspraak die nu is gedaan. Het gaat om één ongelukkig voorval, waarbij het het ene woord tegen het andere is. Het is daarom ontzettend spijtig dat dit oordeel is geveld, we betreuren dat enorm."

