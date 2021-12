Blije Mathieu van der Poel keert terug in het veld

Mathieu van der Poel viert tweede kerstdag niet met de familie aan tafel, maar met zijn terugkeer 'in het veld'. In het Belgische Dendermonde maakt hij zijn rentree als veldrijder. Door fysieke problemen iets later dan eigenlijk de bedoeling was, maar klaar om de strijd om de winst weer aan te gaan.

In aanloop naar zijn rentree praat Van der Poel ontspannen over de reden van zijn afwezigheid. "Op 25 november ben ik gevallen. Ik was niet aan het trainen, maar met een vriend gewoon aan het cruisen naar het bos. Ik raakte een gravelstuk met mijn knie en voelde meteen dat het niet goed was. Ik denk dat het me zo’n twaalf dagen gekost heeft. En ik had een terugslag, dat is de reden dat ik niet gestart ben."

Het was de bedoeling dat Van der Poel vorige week zaterdag zijn rentree zou maken, tijdens de wereldbekerwedstrijd in Rucphen. Hij was echter nog niet helemaal fit, waardoor er een streep werd gezet door die cross en ook een dag later in het Belgische Namen kwam hij niet aan de start.

Even dacht Van der Poel dat er een streep gezet kon worden door zijn volledige crossseizoen. "Daar was ik in het begin wel bang voor. Ik was bang dat het lang zou duren. En mijn seizoen is al erg kort. Als ik deze periode zou missen, dan had ik het misschien helemaal laten zitten. Maar ik zit nu weer een paar weken op de fiets en de knie houdt het goed.”

Van der Poel, die sinds zijn val op de Olympische Spelen ook rugproblemen heeft, hoopt binnenkort van alle kwaaltjes verlost te zijn. Dan kan hij de strijd weer aangaan met grote concurrent Wout van Aert. De Belg liet zich bij zijn rentree direct zien in de crossen die hij reed. “Ik had wel verwacht dat hij mee zou doen voor de winst, maar de manier waarop is sterker dan ik had verwacht. Indrukwekkend.”

Vader Adrie van der Poel gaf al aan dat hij verwacht dat zoon Mathieu een paar crossen nodig heeft om mee te doen om de winst. Is dat een manier om de druk weg te houden bij de veldrijder? De alleskunner op de fiets denkt van niet. “Druk weghouden heeft geen zin, daar doe ik niet aan mee. Ik ga er alles aan doen om te proberen gelijk het duel aan te gaan. Ik weet niet of ik de benen heb om hem te volgen. Maar in de groep achter hem moet ik kunnen zitten. Hopelijk kan ik mezelf ook verrassen.”