Zelfgemaakte vuurwerkbom en kruisboog gevonden in huis Werkendam

In een huis in Werkendam heeft de politie dinsdagmiddag een zelfgemaakte vuurwerkbom, airsoftwapens en een kruisboog gevonden. De bewoner is door de politie aangehouden en zit nog vast.

Bij het doorzoeken van het huis aan de Nieuweweg was niet duidelijk of er nog meerdere explosieven in huis waren. Daarop is de Explosieven Opruiminsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Twee huizen ernaast werden uit voorzorg ontruimd.

IJzeren pijp

In het huis vond de politie naast illegaal vuurwerk ook een zelfgemaakte vuurwerkbom in de vorm van een ijzeren pijp gevuld met het kruit van vuurwerk. Ook werden drie airsoftwapens en een kruisboog in beslag genomen. Airsoftwapens waarmee balletjes kunnen worden afgevuurd, zijn legaal maar er zijn wel regels aan verbonden. Verder vonden agenten in huis nog een kleine hoeveelheid amfetamine.

De EOD heeft de vuurwerkbom meegenomen en op een speciale plek in Dussen onschadelijk gemaakt. De zoekactie was rond middernacht klaar. Toen mochten ook de buren weer terug naar hun huis.

De bewoner is aangehouden en zit nog vast. Bij het onderzoek worden ook eerdere strafbare feiten van de man meegenomen.

LEES OOK: Huizen ontruimd vanwege onderzoek naar explosieve stoffen in Werkendam