Arjan is niet in de stemming voor kerst: 'De patiënte heeft het niet gered'

Hij heeft een nachtdienst op de traumakamer van de spoedeisende hulp van het Amphia Ziekenhuis en ic-verpleegkundige Arjan van den Broek heeft net het één na laatste spoedbed van de intensive care aan een patiënt gegeven die het nodig heeft. "Het zijn heel erg drukke tijden."

Hij heeft de afgelopen maanden zoveel gewerkt, dat hij nog helemaal in de werkmodus zit, vertelt Arjan. Eén patiënte in het bijzonder maakte erg veel indruk op de ic-verpleegkundige. "Een van de dingen die me het meest aangreep was een patiënte die gereanimeerd was. Ze was iets jonger dan ik. En gereanimeerd door haar kind, die iets jonger is dan mijn jongste dochter." Dat hakte er wel even in.

Het team kreeg de aankondiging dat de patiënte onderweg was, ze moest aan de hart-longmachine. "Maar die patiënte kwam maar niet. Ik werd er helemaal onrustig van", vertelt Arjan. "Een arts-assistent kwam naar me toe om te vragen of het nog wel ging. 'Nee, niet zo', zei ik. 'Dit duurt te lang, die patiënte had er al moeten zijn.'" Uiteindelijk bleek dat ze niet meer zou komen. De vrouw heeft het niet gered.