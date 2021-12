Buren waren doodsbang van verdachte steekpartij: 'Een tikkende tijdbom'

De verdachte van de steekpartij van dinsdagochtend in Tilburg zorgt al maanden voor overlast in het appartementengebouw aan de Predikherenlaan. Dat meldt een bekende van een van de direct betrokkenen. Volgens hem waren de buren doodsbang van de man. Bij de steekpartij raakte een 26-jarige man gewond.

Het ging dinsdag rond negen uur mis toen omwonenden luid gebonk en geschreeuw hoorden. De 23-jarige verdachte was zo hard op de voordeur van zijn buurvrouw aan het slaan, dat zijn andere buurman naar buiten kwam om hem tot kalmte te maken.

Daarop stak de 23-jarige man in op zijn buurman. Daarna bleef hij bebloed op de deuren en de ramen van de appartementen slaan. De politie was er snel bij en heeft de man opgepakt. Hij zit vast en wordt vrijdag voorgeleid.

Volgens de tipgever is het zeker niet de eerste keer dat de 23-jarige man voor overlast zorgt. Hij zou al maandenlang slaan op deuren en de muren van zijn appartement en schoppen tegen de balustrade op de galerij. De man stond al een keer eerder met een mes voor de deur van zijn buurvrouw en zou in zijn appartement gooien met spullen.

'Tikkende tijdbom'

Bewoners hebben al eerder overlast door de man gemeld bij WonenBreburg, de eigenaar van het appartementencomplex. De wijkconsulent van de wooncorporatie zou hebben gezegd dat die niets aan de situatie kan veranderen.

“Dat kán toch niet? De verdachte heeft waarschijnlijk een traumatisch verleden en daarvoor alle begrip, maar ondertussen zijn zijn buren doodsbang", zegt de bekende van de slachtoffers. “Die man is een tikkende tijdbom en kan daar niet blijven wonen.”

Een politiewoordvoerder kan in het kader van het onderzoek niets over de zaak bekendmaken. Wel spreekt de politie van een heftige zaak. Het onderzoek is volgens hem in volle gang en de geestelijke gesteldheid van de verdachte wordt daarin meegenomen.

Reactie WonenBreburg

“In alle gevallen van extreem geweld en overlast schakelen wij direct met onze maatschappelijke partners, politie en gemeente. Ook dit in geval. We betreuren dat we daarmee het exces van dinsdag helaas niet hebben kunnen voorkomen. We leven mee met de slachtoffers", zegt een woordvoerder van WonenBreburg in een reactie.

De verdachte blijft in elk geval de bewoner van het appartement zolang het juridische traject duurt. “We wachten af wat de officier van justitie gaat zeggen en handelen dan verder. We zitten er bovenop en laten deze zaak niet los.”

