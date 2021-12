A50 weer open na zwaar ongeluk met vrachtwagen

De A50 van Oss naar Eindhoven is weer open. De verwachting was dat de weg tot zeker elf uur dicht zou blijven, maar om kwart voor negen was Rijkswaterstaat klaar met de herstelwerkzaamheden. Bij knooppunt Ekkersweijer was woensdagmorgen vroeg een vrachtwagen gekanteld die varkens vervoerde. De weg raakte zwaar beschadigd en moest gerepareerd worden. Veertig varkens kwamen om het leven bij het ongeluk.

De weg was dicht sinds woensdagochtend kwart over zes. De vrachtwagen kantelde in de bocht bij Ekkersweijer, ter hoogte van de Ikea. Met behulp van luchtkussens werd de vrachtwagen weer overeind gezet.

Het asfalt raakte zo erg beschadigd dat er een strook vervangen moest worden. "Eerst halen we de bovenste laag eraf, dan leggen we een nieuwe bovenste laag asfalt neer. Zodra die nieuwe laag is afgekoeld, herstellen we de belijning op de weg", aldus Rijkswaterstaat over de reparatie. Er was ook diesel op de weg terechtgekomen.

Weg weer open

Rijkswaterstaat dacht in de eerste instantie dat de A50 halverwege de middag weer open zou gaan, maar later bleek dat het tot ongeveer elf uur zou duren. Uiteindelijk was de reparatie om kwart voor negen klaar en kon de weg weer open.

Beelden van woensdagochtend na het ongeluk: