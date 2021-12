Verlof welkom bij Willem II na nieuwe nederlaag: 'Fris in de kop worden'

Willem II is het kalenderjaar geëindigd met een nieuwe nederlaag. In eigen huis ging het woensdagavond met 0-1 onderuit tegen NEC. De spelers hebben nu vrij, zondag 2 januari hoeft iedereen zich pas weer melden. Trainer Fred Grim hoopt dan op een 'frisse' spelersgroep.

“Ik denk dat het even goed is”, zegt Grim kort na afloop van de nederlaag in de mixed zone over de vrije dagen. “Je ziet dat we iets moeten doorbreken. Het is goed om even afstand te nemen, de jongens dan. Fris worden, fris in de kop. Zodat we individueel en als team fris aan de tweede seizoenshelft kunnen beginnen.”

Kort daarvoor begint aanvaller Ché Nunnely daar ook al over: "De koppies leegmaken, fris terugkomen."

Het is niet dat hij na weer een nederlaag nu dramatische feestdagen tegemoet gaat. "Voetballend is het jammer dat het minder gaat, maar je moet het die dagen niet laten verpesten. Ik ben met familie. Maar iedereen moet wel bij zichzelf nagaan wat er anders moet en of je wel alles gegeven hebt."