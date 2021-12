Julia van K3 krijgt een Dikke Duim van de burgemeester

Het kersverse K3-lid Julia Boschman racete de afgelopen weken samen met haar collega's Hanne en Marthe door Nederland en België, maar donderdag was ze voor even terug in 'haar' Bergen op Zoom. En niet zomaar. Daar verraste burgemeester Frank Petter haar met een bijzondere onderscheiding: de dikke duim.

Even rustig over de Grote Markt lopen is er niet meer bij voor de 19-jarige Julia. Dat werd wel duidelijk toen het trio aankwam bij het oude stadhuis. "Jeetje, zoveel camera's hebben we sinds de grote finale van K2 zoekt K3 niet meer bij elkaar gehad."

We zijn bijna een maand verder. Veel tijd om bij te komen, heeft Julia daarin nog niet gehad. "Maar dat had ik ook niet verwacht. Sterker nog, het valt me ergens wel mee. Ik had gedacht dat ik misschien nog wat meer stress zou hebben. Je komt toch ineens tussen twee meiden die enorm hecht zijn en dit al zes jaar doen. Maar die samenwerking gaat misschien nog wel het makkelijkst van allemaal."

Dat het zo goed gaat, maakt ook de burgemeester extra trots. "Tijdens het programma was ik al groot fan", vertelt hij in zijn toespraak. "En vanaf het begin van de finale wist ik zeker dat jij het ging worden."

Om zijn woorden nog wat kracht bij te zetten, had Petter dus ook nog een onderscheiding voor de nieuwe ster. "Super, want ik ben trots dat ik hier vandaan kom", glundert Julia. Maar of ze Hanne en Marthe inmiddels ook wat Brabantse gebruiken heeft bijgebracht? "Valt mee. Wel veel Julia-taal, trouwens. Ik zeg vaak 'kneiter', maar ik weet niet of dat nou typisch Brabants is."

De komende dagen zal Julia vaker in Bergen op Zoom zijn. "Kerstmis vier ik thuis. Even genieten en dan weer keihard aan de bak." Al is het nog even de vraag of de geplande tour komend voorjaar volledig door kan gaan, nadat eerder deze maand al een aantal concerten in het Sportpaleis in Antwerpen werden afgelast.

"Toen hebben de andere meiden me gewoon even lekker laten huilen. Ik mocht daar echt wel even van balen. Máár, gelukkig weet je dat je als K3'tje altijd nog wel in keer in die zaal staat."