Boosterprik zorgt voor lange dubbele rijen in Eindhoven

De rij voor de boosterprik begon al in de Piazza (foto: Tonnie Vossen) In de rij voor de boosterprik: 'Ons geboortejaar 1965 is nu opgeroepen'

Wie donderdag in het Beursgebouw in Eindhoven de boosterprik wil halen kan maar beter voorbereid zijn op een lange rij. Die begint al ver voor de ingang en gaat zo ver door dat nieuwe wachtenden de neiging hebben om van schrik weer om te draaien. “We hebben nog meer afspraken vandaag.” Maar iets meer naar voren in die rij komt de geruststellende mededeling dat het ‘goed doorloopt’.

Astrid Ansems en Renate van Oosten zijn ervoor uit Helmond gekomen. “Vanaf gisteren is mijn geboortejaar 1965 aan de beurt”, zegt Astrid. “Ik heb meteen gebeld en hier kon ik voor vandaag een al afspraak maken.” Ze staat een kwartiertje in de rij. “Ja, dat valt mee. Bovendien staan we droog.”

“Een afspraak maken ging heel gemakkelijk.”

Ook William Damen uit Valkenswaard heeft vanwege zijn geboortejaar 1965 een afspraak kunnen maken. “Het ging heel gemakkelijk.” Waar in het begin van de ochtend nog berichten komen van mensen die uren in de rij hebben gestaan, zit er vanaf elf uur volop beweging in de rij. Een hele tijd gaat het om een dubbele rij die midden in de Piazza een slinger maakt rondom een pilaar en dan pas richting het Beursgebouw beweegt.

“Ik ben gisteren oma geworden, dus ik ben blij dat ik de booster krijg.”

Gonnie van Lievenogen (70) uit Eersel is bang dat het wel een uur gaat duren voordat ze in de beurt is. Ze heeft om kwart over twaalf een afspraak. “Maar het is nu al bijna half één dus dat ga ik niet meer halen." Ook Francine Somers (67) uit Veldhoven kreeg aanvankelijk de schrik te pakken. Met een mondkapje voor staat ze in de rij. “Ik ben gisteren oma geworden, dus ik ben blij dat ik de booster krijg.” Ze doet het ook om haar kleinkind te beschermen. Tot haar opluchting komt de ingang van het Beursgebouw sneller in zicht dan ze had gedacht. “Het gaat goed”, zegt ook de Eindhovense mantelzorger Francine.

“Het leek veel erger, maar het duurde niet langer dan twintig minuten."