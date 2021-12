Pratende kerstboom moet zijn mond houden, want hij is te populair

De enorme kerstboom in Prinsenbeek (foto: Remco Beekers).

De pratende kerstboom van Prinsenbeek moet zijn mond houden. Van de gemeente moet het geluid uit. De kerstboom gaat ten onder aan zijn eigen succes, hij is inmiddels zo bekend dat hij veel mensen op de been krijgt. En dat gaat volgens de gemeente niet samen met de coronamaatregelen, blijkt uit een brief die Stichting WinterWonderBeek kreeg.

Fieke Nobel Geschreven door

De stichting kon al even wennen aan het besluit, vertelt secretaris Herman Emaus. Het besluit werd eerder deze week genomen maar omdat er nog wat vragen waren, hoefde de kerstboom nog niet uit. Donderdagochtend was het dan toch zover. "Hij is de mond gesnoerd", zegt Herman. "Dat is jammer." Sinds donderdagochtend is de kerstboom stil en dat zorgt voor teleurgestelde gezichten. "Mensen begrijpen het niet. Die zeggen: het is toch buiten?" Meevaller

Bij de niet-meer-pratende kerstboom staat ook een roetsjbaan, die de stichting zelf zondag al gesloten had. Nu blijkt dat deze van de gemeente helemaal niet gesloten hoefde te worden. Kinderen tot en met 17 jaar mogen daar nog steeds vanaf. Volgend jaar hoopt Herman dat de stichting weer eens goed kan uitpakken. "Met de ijsbaan, de roetsjbaan én de pratende kerstboom. En die wordt dan nog mooier!" Hier kan je toch nog even genieten van de pratende kerstboom: