PSV gaat als koploper de winterstop in na overwinning op Go Ahead Eagles

PSV heeft geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In een weinig verheffende wedstrijd kwamen de Eindhovenaren amper in de problemen. Doelpunten van Phillipp Mwene en Cody Gakpo waren genoeg voor een 2-0 overwinning.

Mwene is los Phillipp Mwene had voor deze maand nog geen doelpunt gemaakt voor PSV. De afgelopen zomer overgekomen rechtsback is ook niet gehaald voor doelpunten maar lijkt helemaal los in december. Eerder deze maand scoorde hij zijn eerste doelpunt in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Vorige week tegen RKC maakte hij zijn tweede treffer van het seizoen. Donderdagavond had de Oostenrijker zeven minuten nodig om weer trefzeker te zijn. De rechtsback trok naar binnen en schoot met links raak in de lange hoek. 1-0 voor PSV.

In de wetenschap dat bij een overwinning PSV als koploper de winterstop in ging begon de ploeg van Roger Schmidt om 18:45 aan de laatste wedstrijd van 2021. Go Ahead Eagles was de tegenstander, een ploeg die eerder dit seizoen nog een punt pakte op bezoek bij Ajax. PSV was gewaarschuwd maar kwam goed uit de startblokken.

Het was een fijne treffer voor de Eindhovenaren. Go Ahead Eagles blinkt dit seizoen namelijk verdedigend uit. Zo wisten onder andere Ajax en FC Utrecht niet te scoren tegen de club uit Deventer. Door de vroege voorsprong van PSV konden de bezoekers minder leunen op de verdediging en werden ze al vroeg gedwongen ook de aanval te zoeken.

Snakken naar winterstop

Waar veel wedstrijden na een vroege voorsprong zich ontvouwen tot een spektakelstuk was dat donderdagavond in Eindhoven niet het geval. PSV controleerde heel eenvoudig de wedstrijd en creëerde zo nu en dan kansen. Het had dan bij rust (1-0) eigenlijk op een grotere voorsprong moeten staan. Het profiteerde niet van het matige Go Ahead Eagles. Er ging bij beide ploegen veel fout in de opbouw en de passnauwkeurigheid was zeer laag.

Ondanks dat PSV in vorm is leek het alsof de clubs snakten naar de winterstop. Er werd gespeeld in een laag tempo en er leek weinig intentie om het jaar af te sluiten met een knaller.

Klein steekvlammetje

Toch ontbrandde het vuurtje even na 65 minuten. Yorbe Vertessen leek vanaf de middenlijn op weg naar de goal maar werd hard onderuit gehaald door verdediger Joris Kramer. Na tussenkomst van de VAR kreeg de speler van Go Ahead Eagles een rode kaart.

Nog voordat de kaart gegeven werd ging Roger Schmidt flink te keer. Tot ergernis van Eagles-trainer Kees van Wonderen. De twee trainers stonden bekvechtend naast elkaar. Een strijd die eigenlijk niet terug was te zien op het veld.