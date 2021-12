Voetganger doodgereden op A58 toen hij achter hond aan ging

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. Volgende Vorige 1/2 Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.

Bij een ernstig ongeluk op de A58 is donderdagavond een voetganger overleden. Volgens de politie ging diegene vermoedelijk achter een hond aan die de snelweg op was gelopen. Daarna werd het slachtoffer door een of meerdere auto's aangereden.