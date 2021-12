Hond van slachtoffer A58 is nog zoek: 'We gaan met zaklampen het bos in'

De hond van het slachtoffer van het ongeluk op de A58 bij Moergestel donderdagavond is nog niet terecht. Het dier schoot de weg op en zijn baasje ging erachteraan. Die moest dat met de dood bekopen. Politieagenten zijn nog naar het dier op zoek.

Om wat voor hond het gaat, is niet duidelijk. "De hond zijn we nog kwijt", zegt een woordvoerder. "Die is waarschijnlijk aan de overkant van de weg het bos in gegaan." Daar zijn agenten nu naar het dier op zoek.

Een getuige zag al hoe verschillende wagens met grote lampen langs de rand van de snelweg in de bossen schenen, op zoek naar de hond. En volgens een woordvoerder van de politie gaan er ook agenten te voet op zoek. "Zaklampen mee en met een paar man het bos in."

Slachtoffer was alleen

Wat er precies is gebeurd, blijft nog onduidelijk. De politie verwacht er vrijdag meer over te kunnen zeggen. Volgens een getuige lijkt het erop dat het slachtoffer alleen was en een hond bij zich had in de auto, bij het tankstation. Op enig moment is de hond de auto uit gegaan en de snelweg op geschoten.

Het baasje ging erachteraan en werd aangereden, door een of meerdere auto's. Het politieonderzoek is donderdagavond nog bezig en de A58 bij Moergestel blijft waarschijnlijk tot ongeveer half elf afgesloten.

