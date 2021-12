Vos met vogelgriep gevonden in Dorst, besmetting kan grote gevolgen hebben

Een vos, maar niet die in Dorst is gevonden (foto: Jolanda Pelkmans).

In Dorst is begin deze maand een vos gevonden, die besmet was met vogelgriep. Het dier viel op door afwijkend gedrag. De vos vertoonde hersenverschijnselen wat wil zeggen dat het omviel en rondjes liep. De kans dat mensen door de vos besmet zijn, is niet groot. Dit staat in een brief van minister Carola Schouten van Landbouw en Hugo de Jonge van Volkgezondheid aan de Tweede Kamer.

Het dier is na de vondst gedood en onderzocht door de Wageningen Bioveterinary Reseach in Lelystad, een onafhankelijk instituut voor dierziekten in ons land. Gelinkt aan vogelgriep

Ook het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zich over de vos gebogen. Uit een analyse is gebleken dat het virus waardoor het dier ziek is geworden, heel erg lijkt op vogelgriepverschijnselen die de afgelopen jaren zijn gevonden bij wilde vogels en pluimvee. Als het vogelgriepvirus op een pluimveebedrijf wordt gevonden, dan leidt dit in de meeste gevallen tot ruimingen en het afkondigen van vervoersverboden. Recentelijk zijn hiermee in Brabant delen van de gemeenten Deurne, Baarle-Nassau en Reusel-De Mierden geconfronteerd.

Vervoersverboden worden op borden aangegeven (foto: Hans Janssen).