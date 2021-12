Vos met vogelgriep gevonden in Dorst, maar klein risico voor mensen

Een vos, maar niet die in Dorst is gevonden (foto: Jolanda Pelkmans).

In Dorst is begin deze maand een vos gevonden, die besmet was met vogelgriep. Het dier viel op door afwijkend gedrag. De vos vertoonde hersenverschijnselen wat wil zeggen dat het omviel en rondjes liep. De kans dat mensen door de vos besmet zijn, is niet groot. Dit staat in een brief van minister Carola Schouten van Landbouw en Hugo de Jonge van Volkgezondheid.