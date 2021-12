Vuurwerkbommen richten ravage aan in huizen Geldrop en Den Bosch

De ravage in het huis in Geldrop (foto: Dave Hendriks / SQ Vision).

In Geldrop en Den Bosch zijn donderdagavond vrijwel op hetzelfde moment twee huizen zwaar beschadigd geraakt door vuurwerk dat in de huizen ontplofte. Het gaat om zwaar vuurwerk. In Geldrop werd het door de brievenbus van het huis aan de Sluisstraat naar binnen gegooid. Hoe het vuurwerk binnen in het huis aan het Gerbrandyhof in Den Bosch terecht is gekomen, is nog niet duidelijk.

Sandra Kagie Geschreven door

Volgens de politie staan de zaken los van elkaar. Bij de explosies is niemand gewond geraakt. In het huis in Den Bosch brak volgens een correspondent door de explosie brand uit. De bewoners zouden op dat moment niet thuis zijn geweest.

Het is niet duidelijk of het vuurwerk bij het huis in Den Bosch door deze ruit naar binnen is gegooid (foto: Bart Meesters / SQ Vision).

Bij het huis aan de Sluisstraat in Geldrop werd het vuurwerk rond halfelf door de brievenbus naar binnen gegooid. Op foto's is te zien dat de voordeur en een bovenlicht beschadigd zijn en dat een binnendeur een kamer is ingeblazen. De ravage in het huis is enorm. Bewoners lagen te slapen

Op het moment van de knal lagen de bewoners van het huis aan de Sluisstraat te slapen. De politie bestudeert beelden van een bewakingscamera, waarop volgens een woordvoerder mogelijk de daders te zien zijn. Vrijwel op hetzelfde moment werd in Den Bosch zwaar vuurwerk naar een huis aan het Gerbrandyhof gegooid. Volgens de woordvoerder is het nog onduidelijk hoe het vuurwerk in huis terecht is gekomen, maar ook hier is de schade aanzienlijk.