Slachtoffer dodelijk ongeluk A58 is Duitser (39), hond nog altijd spoorloos

De man die donderdagavond overleed bij een aanrijding op de A58 bij Moergestel is een 39-jarige Duitser. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend. De man ging achter zijn hond aan toen die de snelweg opliep.

De hond is vrijdagochtend nog altijd niet terecht, ondanks dat er gezocht is naar het dier. Om wat voor hond het gaat, is niet bekendgemaakt.

Tankstation

De aanrijding vond rond kwart voor zeven plaats, ter hoogte van tankstation Total Kerkeind. De auto waarin de man zat, stond bij het tankstation toen de hond ontsnapte.

"Voor mensen die getuige waren van de aanrijding is slachtofferhulp ingeschakeld", laat een politiewoordvoerster weten.

Weg dicht

Na de aanrijding werd de A58 van Breda naar Eindhoven afgesloten tussen knooppunt De Baars en Moergestel. Verkeer werd omgeleid via de A65 en de A2.

UPDATE: Hond terecht na dodelijke aanrijding baasje op A58, dier is ongedeerd