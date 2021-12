Senioren zijn het probleem van deze wooncrisis

Ouderen die te lang in hun grote gezinswoning blijven wonen zijn volgens gemeenten de belangrijkste oorzaak van de huidige wooncrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant samen met de NOS en de andere regionale omroepen.

Omroep Brabant vroeg alle Brabantse gemeenten wat zij als de belangrijkste oorzaak van het woningentekort zien en wat er nodig is om de woningcrisis op te lossen. Van de 61 gemeenten reageerde meer dan de helft, van grote steden tot kleine dorpen.

Jonge gezinnen

61 procent van de gemeenten geeft aan dat de beperkte doorstroom van ouderen de belangrijkste oorzaak van de wooncrisis is. Omdat senioren te lang in een grote gezinswoning blijven wonen komen deze huizen niet beschikbaar voor jonge gezinnen. Opvallend: de strenge stikstofregels (3 procent) en het moeten huisvesten van statushouders (11 procent) worden veel minder vaak genoemd.

Gemeenten noemen twee redenen waarom ouderen niet kiezen voor een kleinere woning:

Ze zijn gehecht aan hun gezinswoning en kiezen er liever voor om hier aanpassingen aan te doen, zoals bijvoorbeeld het installeren van een traplift.

Er zijn geen geschikte, kleinere woningen beschikbaar.

Vooral gezinswoningen

Om de wil om te verhuizen bij ouderen te stimuleren geven veel gemeenten voorlichting. "Onze ervaring is dat senioren uiteindelijk zelf ook wel weg willen. Ze zijn gehecht aan hun huis, maar van een grote woning word je niet per se gelukkig", aldus de gemeente Cranendonck. "De stookkosten zijn hoog, er zit in een trap in, noem maar op."

Om te zorgen dat er aanbod is denken gemeenten na over het bouwen van kleine appartementen, specifiek bedoeld voor ouderen. Dat is hard nodig, zo is in Cranendock 92 procent van al het woningaanbod bedoeld voor gezinnen. In Oss is dat zo'n 77 procent.

In Oss willen ze ook meer aanbod voor senioren. Daarom hopen ze in oktober volgend jaar het eerste Zorgbuurthuis van Nederland te openen. In de video hierboven zie je hoe dat er uit gaat zien.

