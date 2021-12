Buren-steekpartij: dit is wat een woningcorporatie (niet) kan bij overlast

Al een tijdje zorgt een huurder van een huis in Tilburg voor overlast. Dinsdag werd hij opgepakt voor het neersteken van zijn buurman. Maar wat gebeurt er als hij vrijkomt? Woningcorporatie WonenBreburg kan, als zou de organisatie dat willen, voorlopig niet voorkomen dat de man terug mag naar zijn appartement. Advocaat Roland Willems, expert op gebied van huurrecht, legt uit.

Advocaat Roland Willems vertelt: “Een huurder mag geen overlast veroorzaken, dat staat in het huurcontract. Gebeurt dat wel, dan kan er een procedure worden gestart. Soms wordt er eerst gewaarschuwd, maar lang niet alle gevallen lenen zich daarvoor. Er is geen pasklaar stappenplan. Maar als een woningcorporatie van een huurder af wil, moet de gang naar de rechter worden gemaakt.”

Advocaat Willems: “De woningcorporatie kan nu niet zoveel. Soms beslist justitie om iemand een gebiedsverbod te geven. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij huiselijk geweld, of burenruzies. Maar dat staat helemaal los van de woningcorporatie. Die hebben geen middelen om acuut in te grijpen.”

En zelfs als het lukt om op deze manier een huurder uit z’n huis of flat te zetten, dan is het altijd een project van de lange adem. Het is onduidelijk of een procedure zoals dit door WonenBreburg in gang is gezet, nog voor de steekpartij van afgelopen dinsdag waar de huurder van wordt verdacht.

WonenBreburg liet eerder deze week weten: “In alle gevallen van extreem geweld en overlast schakelen wij direct met onze maatschappelijke partners, politie en gemeente. Ook in dit geval. We betreuren dat we daarmee het exces van dinsdag helaas niet hebben kunnen voorkomen. We leven mee met de slachtoffers.”

En ook: “We wachten af wat de officier van justitie gaat zeggen en handelen dan verder. We zitten er bovenop en laten deze zaak niet los.”

De corporatie gaf verder aan dat de verdachte ‘de bewoner van het appartement blijft, zolang het juridische traject duurt.’ Onduidelijk is of hier een traject wordt bedoeld, dat al voor de steekpartij in gang is gezet. De corporatie ging niet in op aanvullende vragen van Omroep Brabant.

