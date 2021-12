Wereldbeker veldrijden Hoogerheide gaat definitief door

De wereldbeker veldrijden in Hoogerheide gaat definitief door. De organisatie schrijft in een bericht op de website dat de Grote Prijs Adrie van der Poel op 23 januari wordt gehouden zonder publiek en zonder bijzondere genodigden. Daarmee voldoet de cross aan de geldende coronamaatregelen.

"Omdat wij de cyclocross een warm hart toedragen hebben we besloten om deze editie zonder publiek toch door te laten gaan zodat de renners en rensters toch nog enigszins een optimale voorbereiding hebben voor het WK een week later in Fayetteville (USA)", schrijft de organisatie.

Mathieu

De wereldbeker in Hoogerheide kon vorig jaar niet doorgaan vanwege de pandemie. Het is dit jaar de laatste wedstrijd in de wereldbekercyclus en naar verwachting komen alle toppers aan de start, inclusief Mathieu van der Poel. De wereldkampioen rijdt zondag in Dendermonde pas zijn eerste veldrit van dit seizoen. Hij stelde zijn rentree uit vanwege knieklachten.

