Hond terecht na fatale aanrijding baasje op A58: 'Liep over weg naar berm'

De hond van de man die donderdagavond verongelukte op de A58 bij Moergestel is terecht. Dat maakte de politie rond halftwaalf vrijdagochtend bekend.

Voorbijgangers zagen de hond in de buurt van de plaats van het ongeluk rondlopen.

Verkeer stilgezet

"De hond liep toen in de buitenberm", laat weginspecteur Robert van Rijkswaterstaat weten. "Toen we het dier vonden, liep het terug richting parkeerterrein Kerkeind en vervolgens de weg over naar de middenberm."

Daarop besloot Robert samen met agenten het verkeer op de snelweg tijdelijk stil te zetten, waarna een agent kon de hond vangen. Het dier zou ongedeerd zijn.

Duitser

Het baasje van de hond ging achter het dier aan toen het donderdagavond ontsnapte en ineens de snelweg opliep. Daar werd de man, een 39-jarige Duitser, aangereden. Hij overleed ter plaatse. De hond verdween vervolgens spoorloos.

