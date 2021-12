Stroomdraad en fladderlinten moeten wolven weghouden bij schapen

Om wolven van schapen en ander vee weg te houden, wordt in een paar West-Brabantse plaatsen een nieuw systeem met fladderlinten en stroomdraden getest. Het systeem heet ‘Turbo Fladry’ en wordt al gebruikt in Amerika.

De combinatie van de linten en stroomdraden moet de wolven afschrikken. De dieren zijn argwanend en durven door de lichtschitteringen en het geluid dat de linten in de wind maken niet langs het lint te gaan. Als ze toch te dichtbij komen, werkt de stroomdraad.

Het systeem wordt getest in Dinteloord, Steenbergen en Nieuw-Vossemeer. Daar werd afgelopen weken een jonge wolf gesignaleerd. Ook in Zeeland werd een wolf gezien. Waarschijnlijk gaat het steeds om hetzelfde dier.

Jonge wolven

Het systeem moet ervoor zorgen dat vooral jonge wolven niet meer achter schapen en ander vee aan gaan. Een jonge wolf is onervaren in de jacht, daarom is het mogelijk dat het dier schapen en ander vee aanvalt in plaats van wilde prooidieren.

Het systeem wordt getest in opdracht van de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

