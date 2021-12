Ontploffing bij huis in Den Bosch, politie vermoedt aanslag

De politie gaat ervan uit dat de ontploffing bij een huis in Den Bosch donderdagavond een gerichte aanslag was. Die aanslag lijkt gepleegd door twee personen, 'zeer waarschijnlijk mannen'. Dat laat de politie weten na gesprekken met getuigen. Of er vuurwerk werd gebruikt bij de aanslag, zoals donderdagavond door de politie werd gemeld, wordt onderzocht.

Na de ontploffing rond halfelf bij het huis aan de Gerbrandyhof, werd er brand gesticht in de woonkamer. De brandweer kon het vuur snel blussen. De bewoners waren op dat moment niet thuis.

Signalement

Uit de gesprekken met getuigen kwam een summier signalement van de mogelijke daders naar voren, laat de politie vrijdag weten: "Het lijkt te gaan om twee personen, zeer waarschijnlijk mannen. Eén van hen droeg donkere kleding en had een normaal postuur."

Het onderzoek naar de aanslag gaat door. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest. "Voor ons onderzoek zijn we op zoek naar eventuele getuigen of mensen die mogelijk iets weten dat met deze zaak te maken heeft", laat de politie weten.

Vuurwerkbom in Geldrop

Op vrijwel hetzelfde moment ontplofte bij een huis aan de Sluisstraat in Geldrop ook een vuurwerkbom. Ook daar bleef het alleen bij materiële schade. "Maar dit had heel anders kunnen aflopen wanneer de bewoners beneden in huis waren geweest", zegt de politie erover.

De zaken zouden niets met elkaar te maken hebben, liet de politie vrijdagochtend weten.