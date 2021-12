Door vuurwerkbom getroffen stel vermoedt aanslag: 'We wisten het meteen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Het huis in Geldrop liep enorme schade op door de vuurwerkbom

De bewoners van het huis in de Sluisstraat in Geldrop waar donderdagavond zwaar vuurwerk naar binnen werd gegooid, hebben een sterk vermoeden in welke hoek ze de dader moeten zoeken. Dat vertellen ze vrijdagochtend tegen Omroep Brabant. De zaak ligt volgens het stel bij de politie. "Maar we wisten het meteen."

Er speelt een rechtszaak over een vloer die het stel twee jaar geleden heeft laten storten in een huis verderop in de straat. Ze kochten dat huis vijf jaar geleden. Volgens de bewoners is het met het storten van de vloer helemaal fout gegaan. De dader van de aanslag van donderdagavond moet in deze hoek worden gezocht, zo vermoeden ze. Door de gemaakte fouten met de vloer, moet deze er inclusief vloerverwarming en leidingen helemaal uit worden gehaald. Om vervolgens opnieuw te worden gestort. "Een kostenpost van zo'n 45.000 euro", zeggen de bewoners. Vorige week was er een rechtszaak en begin februari doet de rechter uitspraak, zo bevestigt een woordvoerder van de rechtbank vrijdag. Volgens hem bestrijdt de leverancier van de betonvloer dat het zou gaan om een schadepost van 45.000 euro.

"De tussendeur lag meters verder op de keukentafel. Die is gewoon volledig weggeblazen."

Het stel lag donderdagavond rond halfelf net op bed toen ze een enorme knal hoorden. "Mijn man vloog uit bed", vertelt de bewoonster. “Er is brand”, schreeuwde hij. Toen het stel vervolgens naar beneden liep, kwam een rookwolk hen tegemoet. Ook roken ze kruitdampen. "Het leek alsof er een bom was ontploft", vertellen ze. Het stel beschrijft een enorme ravage: "Overal puin, houtsplinters en glas. Ook lagen er een soort haardraadjes. Dat schijnt van die bom te zijn. De tussendeur lag meters verder op de keukentafel. Die is gewoon volledig weggeblazen."

Een muur is ontzet (privéfoto).

De twee zijn ongedeerd, maar geven aan dat het ook anders had kunnen aflopen.

"Er zijn heel veel camerabeelden."

De overbuurman waarschuwde snel na de aanslag de politie. Een andere omwonende zou twee jongens hebben zien friemelen bij de brievenbus. "Er zijn heel veel camerabeelden", vertellen de slachtoffers. De bewoners hebben sinds de knal niet meer geslapen. Uren hebben ze op het politiebureau gezeten. En nadat ze weer thuis waren, hebben ze de boel meteen opgeruimd. "We hebben de hele nacht gepoetst. Konden niet meer slapen en mijn man moest alweer om zes uur gaan werken." Een jaar geleden is er volgens het stel ook al iets voorgevallen: een poging tot inbraak. Vanuit dezelfde hoek, zo denken ze. "Twee jonge jongens op een scooter hebben geprobeerd de poort open te breken. Daar hebben we beelden van."

De ravage na de aanslag (privéfoto).