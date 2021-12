Dit zijn de kerstdranktrends van 2021: ‘Nederlanders hebben zetje nodig'

Michiel verwacht dit jaar geen spectaculaire trends aan de kersttafel.

Welk drankje serveren we dit jaar bij de gourmet? En welke trends zijn deze feestdagen te ontdekken op het gebied van de vloeibare versnaperingen? Voormalig sommelier en drankhandelaar Michiel Oomen uit Breda denkt dat we dit jaar vooral vasthouden aan onze tradities. "Nederlanders ontdekken nieuwigheden vaak in de horeca. Dat gaat nu lastig."

Sven de Laet & Zuidwest TV Geschreven door

"Trends ontstaan in restaurants en cafés. Zeker in Nederland, waar we vaak een zetje nodig hebben", legt Michiel uit aan ZuidWest TV. Daarbij noemt hij het voorbeeld van de gin tonic. "Toen ik dat drankje tien jaar terug bestelde, werd ik me toch raar aangekeken. Maar inmiddels kun je het drankje niet meer wegdenken. O, trouwens: gooi er een gin met kaneel of andere specerijen doorheen, en het kan prima tijdens de Kerst.”

"Het aantal kerstbieren is niet meer bij te houden."

Op diezelfde manier zijn er de afgelopen jaren meer dranken ingeburgerd in Nederland. "Denk aan glühwein. Nu de kerstmarkten steeds populairder worden, drinken we dat vaker en vaker. En ook met glühbier zie je dat nu gebeuren. Het aantal kerstbieren is trouwens ook niet meer bij te houden." Dat wil niet zeggen dat álle exotische winterdranken ons land kunnen veroveren. "In Amerika en Engeland is het drinken van eggnog bijvoorbeeld traditie. Hier zien we dat amper. Aan de andere kant merk je dat de popcultuur daar iets in kan veranderen. Kijk hoe we de Amerikaanse viering van Halloween steeds meer omarmen." Voor hetzelfde geld zitten we over een paar jaar dus wel aan dat gele drankje.

"Klanten komen met een volledige menukaart van een restaurant in de winkel."