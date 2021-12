Gezond eten en massages: zo houd je ziekenhuispersoneel binnenboord

Wachten op privacy instellingen... Hoofd van de ic Peter de Jager (foto: Tonnie Vossen). Volgende Vorige 1/2 Zo houdt het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn personeel tevreden

Terwijl veel ziekenhuizen in Nederland verplegend personeel zien vertrekken omdat de coronadrukte hen te veel wordt, weten ze hen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch wél vast te houden. Op de afdeling Intensive Care is de uitstroom laag sinds er hoog wordt ingezet op een goed teamklimaat. "We investeren veel in het personeel en de werkomstandigheden", zegt ic-hoofd Peter de Jager.

Dat gaat ver. Personeel heeft inspraak in de roosters, krijgt gezonde maaltijden met veel verse groenten en fruit en kan in nachtdiensten power-naps nemen. Op sommige dagen is het zelfs mogelijk om op de afdeling een massage te krijgen.

"Ontspanning tijdens het werk is belangrijk."

"Die momenten van ontspanning zijn belangrijk", zegt ic-verpleegkundige Ton Engelen. "Het haalt de druk er even af, hoewel het soms ook moeilijk is om de ruimte ervoor te nemen als je de zorg hebt over een patiënt." Onderling nemen ze het dan even van elkaar over. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar feit is dat het ic-personeel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in de watten wordt gelegd. Peter de Jager: "De basis hiervoor ontstond al voor de coronacrisis." Daar heeft het afdelingshoofd nu profijt van: "Door alle aandacht die we hebben voor het welzijn van het personeel lukt het ons, nu het drukker is geworden, om mensen aan ons te binden." Na de eerste coronagolf gingen er maar vier van de tachtig medewerkers weg. En niet vanwege de coronadrukte maar omdat ze met pensioen gingen of naar het buitenland verhuisden.

"Goede zorg voor personeel is betere zorg voor de patiënt."

"Door de jaren heen is wel gebleken dat als je goed voor je personeel zorgt dat ook goede zorg voor de patiënt oplevert", voegt Ton Engelen daar aan toe. "Dat moet samengaan." Hij is blij met alle aandacht voor die positieve werksfeer. Daar helpen wat hem betreft ook de teamuitjes in mee. "Je leert elkaar op een andere manier kennen, dat is goed om een hecht team te vormen." De grote uitdaging voor het ic-personeel is om werk en privé in balans te houden, meent collega-verpleegkundige Elke de Ronde. "In de roosters wordt daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Als je een dag vrij wil lukt dat bijna altijd en dat is ook voor je thuissituatie heel fijn." Ze benadrukt ook de groeimogelijkheden: werkzaamheden om naast de patiëntenzorg te doen. "Dat opleidingen worden gestimuleerd, bijvoorbeeld voor praktijkopleider, maakt het werk voor mij heel aantrekkelijk." In een tijd waarin ic’s in Nederland met veel uitstroom van verpleegkundigen te maken hebben, is het volgens haar essentieel om oog te hebben voor die persoonlijke wensen.

"Uiteindelijk doet loon er ook toe."