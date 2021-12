Veel minder drugslabs gevonden in Brabant

Er zijn dit jaar veel minder drugslabs gevonden dan vorig jaar. Brabant lijkt nog wel steeds ‘koploper’ in Nederland met de meeste drugslabs én opslagplaatsen voor grondstoffen en afval. Doorbraken waren er in de zoektocht naar de misdaadorganisaties achter de labs. Vroeger bleven ze onzichtbaar. Nu kwamen ze in beeld, dankzij het meekijken in versleutelde telefoons.

In Brabant rolde de politie in 2021 zeker 17 drugslabs op, blijkt uit eigen cijfers van Omroep Brabant. De politie gaat zelf ook uit van deze cijfers maar ze zijn nog niet definitief omdat er nog onderzoeken lopen en nog niet alles is bekendgemaakt, vanwege onderzoeksbelang.

Het aantal is in ieder geval een stuk lager dan 2020 toen er iets meer dan 30 labs opdoken in Brabant. Maar dat was een recordjaar, mede door de Encrochathack toen de politie een paar maanden berichten kon meelezen in de onderwereld.

Speed

Vooral in het westen en het noordoosten van de provincie werden dit in 2021 de labs ontdekt. In Veghel zelfs twee. In de soorten labs lijken geen verschuivingen zichtbaar: pakweg de helft produceerde amfetamine (speed) en de rest xtc, crystal meth en cocaïne.

In één van die labs, in Wernhout, pal op de Belgische grens, brak brand uit en viel een dode. Het slachtoffer bleek later verdachte in een drugsdumpingzaak. Megalabs ontdekte de politie niet in Brabant voor zover we weten. Wel een reuzenketel, in Overloon. Er kon 2600 liter drugs in, zeldzaam veel.

Megalab

De spectaculairste vondst was in 2021 net buiten Brabant, in Nederweert, waar een megalab voor crystal meth zat. In het Belgische Arendonk rolde de politie het eerste cokelab van het land op en in Merksplas een crystalmethlab.

Meer dan 30 opslagplaatsen vond de politie in Brabant. De grootste in jaren zelfs, op Hazeldonk waar 17.000 liter chemische stoffen stond.

Dumping in een bosput

Het aantal drugsdumpingen lijkt vergelijkbaar met de voorgaande jaren: rond de 50. De meest alarmerende vondst was de drugsput op de Brabantse Wal. In een bosgebied bij een waterwingebied is lange tijd chemisch drugsafval geloosd.

In het najaar was er in een paar dagen tijd een golf aan dumpingen, tot en met een bus vol drugsafval boven op een viaduct bij Eindhoven.

Drugsbendes

Door de inkijk bij cryptodiensten als Encrochat, Sky en Anom. Tussen de miljoenen criminele chats vond de politie verbanden die vroeger nooit zichtbaar waren.

-Een drugslab in het Zeeuwse Waterlandkerkje leidde naar een groepering in Breda.

-Een lab in de haven van Werkendam was onderdeel van een keten van labs tot in Groningen.

-Een groepering uit Bladel rond Peter S. zou in de coke en pillen zou hebben gezeten

-Een groepering uit Bergeijk zou achter zeker vier labs in Duitsland en België zitten.

-Een lab in Veghel had te maken met methlabs in Gerwen en het Overijsselse Boekelo.

-Een lab in Lewedorp leidde naar verdachten in Roosendaal en Etten-Leur.

Drugsboot

Ook in oudere zaken waren verrassende ontwikkelingen: er werd dankzij die cryptotelefoons een organisatie gevonden achter het drijvende drugslab in Moerdijk. Soms was de politie ook te laat. Er kwamen drugslabs in beeld die waren opgeruimd.

Na de zomer gebeurde wat bijzonders. In vier maanden tijd werden geen serieuze laboratoria in Brabant gevonden, alleen drugsopslagplaatsen zoals in Helmond. Die drugsdip is landelijk: over de oorzaak is nog weinig bekend.

Cocaïne én heroïne

Er was dit jaar nauwelijks nog sprake van een grote aanvoer van coke, met bestemming Brabant.

We zien in Brabant geen tonnen tegelijk meer. Soms een fikse partij, maar altijd onder de duizend kilo. Begin van het jaar waren een paar vondsten in Roosendaal en omgeving. De focus van de smokkelaar lijkt nog steeds in het westen van Brabant te liggen. Er waren wel drie kleinere vondsten in Eindhoven en Veldhoven, waar dat minder voorkomt.

In 2021 werd veel meer cocaïne onderschept in de havens van Antwerpen en vooral Rotterdam. Dus nog voordat de zeecontainer de loods of bedrijventerrein in Brabant had bereikt haalde de douane alles er al uit. Rotterdam brak weer records: rond de 70.000 kilo coke kwam de haven binnen en werd onderschept. (2020 was dat 40.000 kilo) En zeker 450 uithalers werden gepakt.

Opvallend was nog een partij voor bijna 1600 kilo heroïne met bestemming Etten-Leur. Die drugs worden niet zo vaak in zulke grote partijen gevonden.

Wiet

Het aantal wietkwekerijen in 2021 is onbekend, vermoedelijk een paar honderd. Het waren er 435 in 2020. Het aantal daalt al jaren. Exacte aantallen worden pas begin 2022 bekend gemaakt. Dat geldt ook voor de drugslabs.