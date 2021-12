Dode biggetjes en konijnen neergelegd als actie tegen dierenleed met kerst

Eén van de achtergelaten dode biggetjes.

Op verscheidene plekken in Brabant zijn afgelopen nacht dode biggetjes en vleeskonijnen neergelegd. Het gaat om een actie van de Vegan Strike Group. De dieren zijn onder meer gevonden in Boxtel, bij slachthuis Vion en het gemeentehuis, en in Den Bosch, bij het provinciehuis en in de Visstraat. Ook in andere delen van het land werd op deze wijze actie gevoerd.

Sommige kadavers zijn achtergelaten op posters met de tekst ‘Voor uw maaltijd gestorven’. Ook stelt de organisatie: ‘Kerst zonder dierenleed begint op uw bord.’

De Visstraat in Den Bosch, waar de kadavers ook werden gevonden.

Onderzoek naar strafbaarheid

De actiegroep heeft de dode dieren op 75 plekken in Nederland neergelegd, zo meldt ze op haar eigen Facebookpagina. Daar zijn ook foto's geplaatst van plekken waar de kadavers liggen. In Hilversum werden vrijdag overdag dode biggetjes op straat aangetroffen. Tegen NH Nieuws, de nieuwszender voor Noord-Holland, vertelt een vrouw die de dieren aantrof dat zij ’zich werkelijk rot geschrokken’ is. De politie Midden-Nederland bevestigt het incident en zegt dat het inderdaad om ‘doodgeboren biggetjes’ gaat. Ze is een onderzoek begonnen naar wat er is gebeurd en kijkt of het strafbaar is. De actiegroep zegt op Facebook dat het gaat om een ‘gecoördineerde actie’ die afgelopen nacht plaats heeft gevonden. De dieren zouden ook bij enkele kranten zijn neergelegd. "Kies voor een diervriendelijke kerstmaaltijd", adviseren de activisten aan de lezers van hun Facebookpagina.