Onderwereldraadsel: zitten we in een drugs-dip?

Een nieuwe column van Willem-Jan Joachems, de misdaadverslaggever van Omroep Brabant.

Het wordt pas raar als misdrijven verdwijnen en je kan dat niet verklaren. Dat overkwam me met de drugscijfers die ik zo tegen het einde van het jaar aan het bekijken was. Brabant is al jaren de drugsprovincie van Nederland, met de meeste labs en opslagplaatsen. Hier liggen kennis en contacten, transportbedrijven en havens. In Brabant gebeurt het.

Het valt minder gauw op als misdrijven stoppen. Nou kunnen we veel ellende missen als kiespijn. Bijvoorbeeld die plofkraken. Je ziet dat we veel minder plofkraken hebben dan vroeger. Dat komt omdat er weinig pinautomaten over zijn. De automaten die er nog zijn, die zijn zwaar beveiligd. Dat geldt ook voor bankovervallen. Het heeft geen zin om met een masker, pistool en lege tas een bank binnen te lopen. Daar ligt nauwelijks geld. Geld moet je bestellen. Het is verklaarbaar dat die misdrijven niet meer lonen.

Dingen vallen sneller op als ze er zijn. Je ziet alleen iets wat er is. Kijk naar een kerstboom. Die valt op, zéker als er lichtjes in zitten. Een ambulance die voorbij komt rijden, daar kijk je naar. Bijzondere mensen op straat, die trekken de aandacht. Waar gaat dit verhaal naar toe, zal je denken?

De laatste tijd is er iets geks aan de hand. Al vier maanden zijn er geen serieuze drugslaboratoria gevonden. Ook in de rest van het land is het best stilletjes met die gevaarlijke fabriekjes waar ze speed, xtc en meth maken. Ik telde zo gauw zes laboratoria na de zomer buiten Brabant. Dat is ook al minder dan anders in vier maanden tijd.

Ik heb dit raadsel bij experts neergelegd. Die weten het antwoord niet. Het is lastig om erachter te komen waarom we ze niet zien. Een enquête houden onder criminelen is kansloos. Die kijken wel uit.

Er zijn vaker dipjes geweest. De laatste grote dip was een jaar of vijftien geleden. Steeds meer grondstoffen werden verboden of je moest een vergunning hebben. Dat werkte verstorend. Het effect was merkbaar: minder labs. Criminelen gingen op zoek naar alternatieve stoffen en routes. Met succes.

Is er weer wat verstoord? Is er weer een grondstoffentekort, misschien door corona? Niks dat daarop wijst, zeggen de kenners. In het najaar vond de politie op Hazeldonk nog een indrukwekkende 17.000 liter grondstoffen. Het kan ook wat anders zijn. In 2020 begon de politie met het waarschuwen en aanpakken van ketelbouwers. Die voelen misschien de hete adem in de nek.