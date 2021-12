Toch een beetje witte kerst, laagje sneeuw verwacht

Toch een voorzichtige witte kerst in Brabant. De vorst verovert op eerste kerstdag ons land en in het zuidoosten levert dat een laagje sneeuw op. Zaterdagmorgen vroeg vielen al de eerste sneeuwvlokken.

Onder andere in Eindhoven en Tilburg sneeuwde het rond kwart voor acht.

Grote temperatuurverschillen

De grens tussen zachte en koude lucht ligt precies boven Nederland. Daardoor zijn er grote regionale verschillen qua temperatuur, meldt Weerplaza.

In het noorden van het land was het plaatselijk min 6 graden, terwijl het in de omgeving van Gilze-Rijen 1,3 graden boven nul was.

Plaatselijk één tot drie centimeter sneeuw

Rond de zogenoemde vorstgrens valt enige tijd neerslag en in het zuidoosten kan dat de komende uren sneeuw geven. Het oosten van Brabant maakt grote kans op een witte kerst, daar kan plaatselijk 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen.

De nacht naar tweede kerstdag wordt koud. Het kwik daalt tot -5 graden. Later in de nacht komt er meer bewolking vanuit het zuidwesten en loopt de temperatuur langzaam weer op. In de middag komt de temperatuur boven het vriespunt uit en is er kans op regen of motregen.