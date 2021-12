112-nieuws: steekpartij in Escharen • brand in huis Oss

Foto: Saskia Kusters / SQ Vision

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Deze hele zondag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie

Liveblog

21.43 Brand in huis in Oss In een huis aan de Philips de Goedestraat in Oss heeft brand gewoed. Het vuur kon snel worden geblust. Een vrouw ademde rook in. Ze is nagekeken door het ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision