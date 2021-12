Man gooit vuurwerk door brievenbus, gepakt na achtervolging

Een 36-jarige man uit Asten is zaterdagnacht aangehouden door een team van de recherche. Dat gebeurde na een korte achtervolging. De verdachte had vuurwerk gegooid door een brievenbus van een huis aan het Wolfsplein. Hij wordt verdacht van brandstichting.

Nadat de man het vuurwerk door de brievenbus had gegooid, ging hij ervandoor. Rechercheurs achtervolgden de man en hielden hem aan. Bij het fouilleren kwamen ook een mes en nog meer vuurwerk tevoorschijn. Dat is in beslag genomen. De verdachte zit vast en wordt nog verhoord.

De bewoners van het huis waar het vuurwerk naar binnen was gegooid kregen volgens de politie de afgelopen tijd meerdere bedreigingen. De recherche hield het huis in de gaten en kon daardoor de man aanhouden. Over de aard van de bedreigingen wil de politie niets kwijt.