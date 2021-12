1/1 Gezellig druk in Brabantse bossen: 'Shoppen doen we sowieso niet met Kerst'

Het was tweede kerstdag gezellig druk in de Brabantse natuur. Nu opnieuw vrijwel alles dicht is door de lockdown zoeken veel meer mensen dan anders de bossen op. Staatsbosbeheer vindt het juist in deze tijd belangrijk dat mensen nieuwe energie opdoen in de natuur, als ze zich maar aan de regels houden. Bij Bomenpark in natuurgebied de Maashorst bij Oss ging dat prima deze kerst.

"Hier word ik nu blij van, al die mensen in de natuur", zegt boswachter Janneke de Groot die op tweede kerstdag in het bomenpark bij Heesch in natuurgebied de Maashorst een praatje maakt met bezoekers. Van bejaarden met rollator, tot kinderen, iedereen geniet ervan om even een frisse neus te halen. Bij Bomenpark houden de mensen zich op deze kerstdag opvallend goed aan de regels. Afstand houden is geen enkel probleem en honden mogen loslopen in dit gebied, waar veel hondenbezitters dankbaar gebruik van maken.

Loslopende honden zijn wel een serieus probleem met de drukte in de natuur. "Onlangs heeft een hond een schaap doodgebeten op de Grotelsche heide bij Gemert-Bakel en in dat zelfde gebied raakte op eerste kerstdag een kudde koeien van slag door een loslopende hond", zegt boswachter Janneke de Groot. "Wij hebben onderzocht dat het Kempisch heideschaap is doodgebeten door een hond en beslist niet door een wolf", zegt De Groot.

Op die Grotelsche heide bij Bakel is het op tweede kerstdag ook een komen en gaan van wandelaars en fietsers. Veel mensen komen even warme chocolademelk drinken bij de Skihut van restaurant Grotel's genieten. "Heerlijk even wandelen in de natuur. Shoppen dat doen wij sowieso niet met kerst", zeggen een vader, en moeder en dochter die aan het wandelen zijn.