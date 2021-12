Van Aert klopt Van der Poel bij hun eerste crossduel

Veldrijder Wout van Aert heeft de wereldbekercross van Dendermonde gewonnen. Het was de eerste veldrit in deze winter waarin de Belg van Jumbo-Visma wereldkampioen Mathieu van der Poel tegenkwam. Van Aert besliste het duel met de nog niet geheel fitte Nederlander duidelijk in zijn voordeel.

"In de lijn der verwachtingen", omschreef Van der Poel zijn optreden. "De eerste helft van de wedstrijd was het best oké, in het tweede deel kwam ik nog iets tekort. Ik heb nu wedstrijden nodig om beter te worden."

Die komen er snel. Maandag treft hij Van Aert opnieuw, dan in Heusden-Zolder in een cross uit de Superprestigereeks. De eerstvolgende wereldbekerwedstrijd is op 2 januari in het Zeeuwse Hulst. "Het kan snel gaan, zeker met parcoursen die me meer op het lijf geschreven zijn", keek Van der Poel al gretig vooruit.

