Ruim 2,4 miljoen kijkers voor The Streamers: 'Swingend op de bank'

Ruim 2,4 miljoen mensen hebben op tweede kerstdag de start van het concert van The Streamers in de Efteling gezien, zo stelt de organisatie. De Brabantse vertegenwoordiging bestond net als bij vorige edities uit bandmanager Frank Lammers en zanger Guus Meeuwis. De Vughtse zanger Flemming was voor de eerste keer van de partij. Vanwege de coronamaatregelen waren er geen fans bij.

Tijdens het optreden bij Paleis Noordeinde op 27 april keken ook rond de 2,5 miljoen mensen, dat was volgens de organisatie op dat moment het grootste publiek ooit voor een livestream-event.

Rol voor Pardoes

Bij het optreden van zondag was ook een kleine rol voor Efteling-mascotte Pardoes weggelegd, die niet alleen bij de promofilmpjes zat, maar ook in het voorprogramma van de avondshow. Zo ontmoette hij Lammers bij een eetkraam.

Kaartjes voor de stream waren gratis, maar je kon wel geld in de fooienpot stoppen. Er werd met het concert een half miljoen euro opgehaald voor Unicef.

Hits

De show begon met een aantal kerstliedjes, maar ook zongen de artiesten hun eigen hits en hits van andere artiesten. Zo kwam onder meer Radar Love van Golden Earring voorbij en Flemming en Lammers zongen samen Highway to Hell van AC/DC.

Bijzonder: veel artiesten zongen ver buiten hun gebruikelijke repertoire. Op sociale media twitterden veel kijkers over het concert. Het evenement was trending topic.

Koud

Het concert ging om halfnegen van start met It's beginning to look a lot like Christmas gezongen door Guus Meeuwis, Nick Schilder en Emma Heesters op een plein in het pretpark. Daarna liepen ze naar het hoofdpodium dat voor het Eftelingtheater bij de ingang staat. Buiten, dus de artiesten waren vanwege de kou warm ingepakt.

De meeste reacties van kijkers waren enthousiast. Zo kreeg Emma Heesters veel complimenten voor haar zang.

Après-ski

Aan het einde van het concert brachten The Streamers hun top vijf, die werd afgesloten met Rollercoaster van Danny Vera. Bandmanager Frank Lammers vroeg daarna de mensen thuis om alles aan de kant te zetten en later filmpjes in te sturen. "Wij gaan après-skiën."

Onder meer een medley van liedjes als Ich bin wie du en Anton aus Tirol viel bij de mensen thuis goed in de smaak, aldus de reacties op Twitter. "Heerlijke après-ski medley. Inderdaad swingend op de bank", zegt iemand. "Geloof dat ik een beetje verliefd word op Frank", aldus een ander.

Aan Guus Meeuwis en Diggy Dex om daarna in een gloednieuw rustig liedje terug te blikken op 2021. Waarschijnlijk komt er nog een nieuw concert, gezien de laatste zinnen van hun lied. "We zien elkaar volgend jaar, tabee mijn vriend."

Aan het einde van de show, toen de artiesten samen Let It Be zongen, werd bij het Eftelingtheater vuurwerk afgestoken.

