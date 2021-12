Fans gaan met de wielerpet rond om uitgebrande bus te redden

Voor veel wielerfans begon Kerstmis dit jaar allesbehalve vrolijk. De fameuze reclamebus van Club Diana uit Zundert raakte in de kerstnacht zwaar beschadigd door een brand. Het was de eerste verzorgingsbus in het wielerpeloton. Fans gaan nu met de wielerpet rond om het fenomeen weer op te knappen.

De wielerbus staat al sinds jaar en dag geparkeerd langs de snelweg A16 bij Galder. In de nacht van vrijdag op zaterdag vloog de bus in brand. Vooral de voorkant van de bus is daardoor flink beschadigd. De oorzaak is nog niet duidelijk, vermoedelijk is het opvallende wielermonument in brand gestoken. Het is de bedoeling dat de bus over een tijdje weer staat te pronken langs de A16. Wanneer de inzamelingsactie precies begint, is nog niet duidelijk.

In de bus van Sauna Diana, zoals de club vroeger heette, werden de renners van de wielerploeg van de familie Siemons verzorgd. De familie was ook eigenaar van de club. De bus was met de schaars geklede vrouwen op de zijkant een regelrechte blikvanger. Later stapten de professionele wielerploegen ook over op een eigen verzorgingsbus. De bus van Club Diana werd later gebruikt voor commerciële doeleinden bij wielerevenementen.