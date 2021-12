Dit was 2021: het jaar van rellen, vaccinaties en Rob Kemps

2021: het jaar van rellen, corona, maar ook Rob Kemps (foto's: ANP).

2021 zit er bijna op. Het tweede coronajaar op rij begon met rellen. Later in het jaar kwam de vaccinatietrein op stoom en werd er massaal geprikt. Maar gelukkig was er meer dan corona: Rob Kemps werd Slimste Mens van Nederland en Brabantse sporters wonnen zo'n beetje alles winnen wat er te winnen viel tijdens de Olympische Spelen.

In het Brabant Nieuws Jaaroverzicht nemen we je in vogelvlucht mee langs het belangrijke, opvallende en ontroerende nieuws van 2021. Bekijk het hele jaaroverzicht of selecteer zelf een onderwerp:

