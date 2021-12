Dode vrouw in huis in Eindhoven kwam niet door misdrijf om het leven

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Jonge moeder gevonden in een huis in Eindhoven

De vrouw die maandag dood werd gevonden in haar huis aan de Fransebaan in Eindhoven, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

Rond drie uur maandagmiddag werd de vrouw gevonden door een bekende. Volgens buurtbewoners is het slachtoffer een alleenstaande moeder van twee kinderen. Die waren niet thuis toen de vrouw werd gevonden. Ze zou volgens de buurtbewoners 38 jaar zijn geweest. De omgeving werd afgezet met linten en er is de hele middag forensisch onderzoek gedaan.

Foto: SQ Vision