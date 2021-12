Coronacijfers blijven dalen in Brabant, maar omikron is nu dominant

Het aantal coronabesmettingen blijft dalen in Brabant. In de afgelopen week zijn er bijna 12.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er minder dan een week eerder. Dat terwijl sinds deze week de omikronvariant dominant is in Nederland. Dat meldt het RIVM.

Dat betekent dat het bij meer dan de helft van alle vastgestelde besmettingen om die virusversie gaat. De deltavariant is verdrongen naar de tweede plaats.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de snelle verspreiding van de omikronvariant 'de komende tijd tot extra besmettingen zal leiden, waardoor ook het aantal ziekenhuisopnames weer zal toenemen'.

Nu nog een daling

In Brabant zijn de afgelopen week in totaal 11.858 nieuwe besmettingen vastgesteld. Vorige week waren dat er nog 13.530. Er is dus nog geen sprake van een stijging. In onze provincie is er voor de derde week op rij een daling van het aantal besmettingen. Maar die daling gaat wel een stuk minder hard: het is een afname van zo'n twaalf procent.

Ook landelijk is er nog een daling van het aantal besmettingen te zien. Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen bericht van 84.398 positieve coronatests. Dat is 11 procent minder dan de week ervoor. In de weken daarvoor daalde het aantal nieuwe gevallen met respectievelijk 18,6 en 21,3 procent. De daling gaat dus steeds een beetje trager.

Effecten van Kerstmis

In deze cijfers zijn de effecten van Kerstmis nog niet terug te zien. Eventuele besmettingen die aan de kersttafel hebben plaatsgevonden, zijn waarschijnlijk pas in de metingen van volgende week te zien. Dan worden mensen die nu besmet zijn, pas positief getest.

Ook het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft dalen. Deze dinsdag liggen er 295 patiënten met een bevestigde coronabesmetting in het ziekenhuis. Een week geleden waren dat er (na correctie) nog 348. Het aantal patiënten is daarmee met ongeveer 15 procent gedaald.