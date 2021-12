Ouder stel overvallen in huis in Someren, nog niemand aangehouden

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Een nog onbekend aantal daders heeft maandagnacht een ouder stel in hun huis aan de Bosselerstraat in Someren overvallen. De slachtoffers raakten niet gewond, Het is onduidelijk of ze ook daadwerkelijk zijn beroofd.

Een ouder stel is maandagnacht overvallen terwijl ze in hun huis in Someren aan het slapen waren. Ze werden rond half een door een nog onbekend aantal daders in hun slaap verrast en bedreigd met een slagwapen.

Het is onduidelijk of de inbrekers wat buit hebben gemaakt bij hun poging aan de Bosselerstraat. Hun slachtoffers zijn in ieder geval niet gewond geraakt tijdens de overval. De politie is direct een onderzoek begonnen. Zo is in de buurt door diverse agenten gezocht naar de verdachten. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Het huis waar de overval werd gepleegd, staat op de hoek van een rij woningen.

Diverse politiewagens stonden na de melding in de Bosselerstraat in Someren (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties).