Ouder stel overvallen terwijl ze lagen te slapen in hun huis in Someren

1/1 Een nog onbekend aantal daders heeft maandagnacht een ouder stel in hun huis aan de Bosselerstraat in Someren overvallen. De slachtoffers raakten niet gewond, Het is onduidelijk of ze ook daadwerkelijk zijn beroofd.

Een ouder stel is maandagnacht overvallen terwijl ze lagen te slapen in hun huis aan de Bosselerstraat in Someren. Ze werden rond half een door minstens twee daders in hun slaap verrast en bedreigd met een slagwapen.

Het is onduidelijk of de inbrekers iets buit hebben gemaakt. Hun slachtoffers zijn in ieder geval niet gewond geraakt tijdens de overval. De mannelijke bewoner is naar de buren gevlucht en hij heeft de politie gealarmeerd.

Verdachten nog spoorloos

Agenten zijn meteen in en om het huis een onderzoek begonnen. De verdachten zijn nog spoorloos. De ene man was een stukje groter dan de andere, naar schatting waren ze ongeveer 1,70 en 1,80 meter. De kleinste van de twee had volgens de politie een stevig postuur en een wat ‘dikke kop’. De langere dader had een normaal postuur. Ze waren donker gekleed en hadden hun gezicht bedekt met een mondkapje. Verder droegen ze een muts.

Volgens de slachtoffers zou het zeker niet om jonge jongens gaan, eerder wat oudere mensen. Het echtpaar werd in het Engels aangesproken. Het is niet duidelijk of dat ook de moedertaal van de daders is. Het is onbekend hoe de mannen bij het huis zijn gekomen en hoe ze zijn gevlucht. De politie is dan ook benieuwd naar beelden van deze dinsdag en de afgelopen dagen van bewakingscamera's die in de omgeving hangen.