Brand bij Picnic geblust, alle bestellingen geannuleerd

De brandweer is de uitslaande brand die dinsdagmorgen een distributiecentrum van online supermarkt Picnic in Roosendaal in de as legde, meester. Dit werd tegen twaalf uur gemeld. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Alle bestellingen die via Roosendaal liepen, zijn geannuleerd.

Het vrijstaande gebouw staat aan de Rechtzaad, op industrieterrein Borchwerf. De brand werd tegen halfzeven gemeld en het gebouw stond al snel in lichterlaaie. Een deel van het pand stortte tijdens het blussen in, zo liet de gemeente weten.

In het complex zijn ook een groothandel voor de fitnesswereld, een bedrijf dat materiaal voor feesten verhuurt en nog een bedrijf gevestigd. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is alles verloren gegaan, inclusief een aantal elektrische karretjes.

Industrieterrein tijdje slecht bereikbaar

Door de wind was er veel vliegvuur, waardoor de brandweer extra alert moest zijn om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Uit voorzorg is de Westelijke Havendijk grotendeels afgesloten geweest. Vanaf de snelweg A17 was het hierdoor een tijdje lastig om Borchwerf te bereiken.

De brandweer heeft een drone ingezet om een duidelijker beeld te krijgen van de brandhaarden in het pand. Dat gebeurt vaker bij grotere branden. Direct na de melding zetten diverse brandweerteams uit Roosendaal en omgeving koers richting Rechtzaad. Het pand was al snel verloren, maar ze zijn er wel in geslaagd om bedrijven en onder meer een huis in de buurt te redden. Er zijn tientallen brandweerlieden en een stuk of zes wagens, waaronder twee hoogwerkers, ingezet.

Tegenover het brandende pand ligt de Roosendaalse Vliet waar de brandweer water uit kan halen.

Bestellingen geannuleerd

Voor Picnic is de brand een flinke streep door de rekening. "Alle bestellingen die geplaatst zijn in deze regio, worden nu geannuleerd", vertelt een woordvoerder. "De locatie was een zogenaamde hub. De boodschappen worden vanuit het centrale distributiecentrum eerst daarnaartoe gebracht. Vervolgens brengen de bezorgers het met de autootjes naar de klanten. Zonder hub hebben we dus een groot probleem."

En dus hoopt het bedrijf op hulp van ondernemers in de regio. "We hopen weer zo snel mogelijk aan de slag te kunnen in de regio. Maar daarvoor is eerst een nieuwe locatie nodig. Mochten ondernemers in de regio nog plek hebben, horen we het graag. Al is het maar tijdelijk.