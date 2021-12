Grote, uitslaande brand in pand van Picnic in Roosendaal

Het bedrijf dat in lichterlaaie staat (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties).

In een bedrijfspand aan de Rechtzaad in Roosendaal is dinsdag in alle vroegte een grote, uitslaande brand uitgebroken. Over de oorzaak is niets bekend. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat weten dat het pand in lichterlaaie staat, maar dat er niemand binnen is. In het pand zit onder meer een vestiging van online supermarkt Picnic.

Het vrijstaande gebouw staat op industrieterrein Borchwerf. De brand werd tegen halfzeven gemeld en direct zetten diverse brandweerteams uit Roosendaal en omgeving koers richting Rechtzaad. Ze proberen onder meer te voorkomen dat het vuur overslaat naar een pand dat er naast staat.

Veel rook en hoge vlammen in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties).