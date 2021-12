Man hakt met bijl in op huis en wordt aangehouden

De politie heeft een man (40) uit Etten-Leur aangehouden die met een bijl tegen een huis aan het slaan was in Sint Willebrord. Waar om hij dat deed is niet bekendgemaakt. De man zit vast voor verhoor.

Er kwam dinsdagmiddag rond kwart over vijf een melding binnen bij de politie. De man sloeg met een bijl tegen een huis in de Leeuwerikstraat. Agenten gingen erop af en zagen dat het huis op sommige plekken beschadigd was door de inslagen van de bijl.

De verdachte was er vandoor met zijn auto en werd een uur later gevonden. Hij werkte mee met de politie en werd zonder verzet naar een cellencomplex gebracht. De bijl is in beslag genomen.

Vuurwapens

Toen de man aangehouden was, kreeg de politie een tip binnen dat de man ook vuurwapens zou hebben. Na een zoektocht in zijn schuur werden twee vuurwapens gevonden.

De verdachte heeft een nacht vastgezeten en wordt nu verder verhoord.