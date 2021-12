Picnic kan pas over enkele weken weer in Roosendaal en omgeving bezorgen

Klanten van Picnic in de regio Roosendaal zullen zeker nog enkele weken moeten wachten voordat de bezorgdienst weer klaar is om boodschappen rond te brengen. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf nadat de ‘hub’ in Roosendaal aan de Rechtzaad dinsdagochtend werd verwoest door brand.

Volgens Picnic gaat het om een paar duizend klanten in Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Rucphen, Oud Gastel, Sint Willebrord, Wouw, Bosschenhoofd en Hoeven. Zij zullen hun boodschappen de komende weken elders moeten doen. Dat geldt ook voor klanten die al een bestelling hadden geplaatst voor bijvoorbeeld oud en nieuw.

“Alle bestellingen voor de komende zeven dagen zijn geannuleerd en voor onze klanten in die regio is de bestelmogelijkheid helaas geblokkeerd", aldus Picnic. “Wij vinden het ontzettend vervelend, vooral voor onze klanten die vanwege het besmettingsgevaar van corona niet naar een supermarkt willen gaan of slecht ter been zijn.”

Miljoen schade

De ‘hub’ in Roosendaal, waar zestien elektrische bezorgauto's stonden om de boodschappen rond te brengen, ging dinsdagochtend letterlijk in rook op. De schade bedraagt ongeveer een miljoen euro, meldt Picnic. “En daar komt het omzetverlies van de komende weken nog bij.”

Picnic is druk op zoek naar een andere plek. “Maar het duurt zeker nog enkele weken voordat alles weer operationeel is. Bezorgen vanuit het distributiecentrum in Breda is namelijk geen optie vanwege de actieradius van de wagentjes. Het personeel in Roosendaal heeft dus inderdaad momenteel niets te doen. Het enige geluk is dat er vanochtend geen gewonden zijn gevallen.”

