Van Gerwen noemt missen WK darts door corona 'grootste domper in carrière'

Darter Michael van Gerwen vindt het missen van het WK darts 'de grootste domper' in zijn carrière. Dat zegt hij in een interview met RTL7. Dinsdagavond werd bekend dat Van Gerwen positief testte op corona, nadat eerder trainingsmaatje Vincent van der Voort corona bleek te hebben.

Van Gerwen baalt verschrikkelijk. "Een pandemie en corona is groter dan een wedstrijdje Michael van Gerwen. Ik heb te dealen met deze situatie maar het is wel enorm zuur. De grootste domper uit mijn carrière. Dit moet ik wel een plekje geven", zegt de darter uit Vlijmen tegenover RTL7 vanaf zijn hotelkamer.

"Gisteravond heb ik nog een PCR-test gedaan en vanmiddag kreeg ik de uitslag. Die was positief, dus dan weet je het wel: het is klaar", zegt Van Gerwen. Maandag deed hij twee zelftesten, waarvan volgens de darter er één positief en één negatief was.

'Teleurgesteld, verward en boos'

Via Twitter laat Van Gerwen aan zijn fans weten: "Ik ben teleurgesteld, verward en boos over de manier waarop het wereldkampioenschap voor mij eindigt." De darter zegt dat hij geen symptomen heeft. "Ik kom sterker terug", verzekert hij zijn fans.

Waar Van Gerwen zegt niet had verwacht positief te testen, voelde dartsverslaggever Arjan van der Giessen het wel een beetje aankomen. “Michael is heel close met Vincent van der Voort en die testte gisteren al positief. Er kan dus een hele dikke streep door Michael van Gerwen op dit WK en dat is natuurlijk een enorme klap. Hij werd toch gezien als één van de vier halve finalisten.”

