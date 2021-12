Het blijft stil bij vuurwerkinleverpunt: ‘Maar alle beetjes helpen’

Wethouder Barry Jacobs bij het inzamelpunt (foto: Sven de Laet).

Het is rustig bij het vuurwerkinleverpunt van de gemeente Bergen op Zoom. Érg rustig. Het inleverpunt is in het leven geroepen, zodat iedereen die wil het (dit jaar) illegale vuurwerk kwijt kan. De vangst in twee dagen tijd: 4,3 kilo, gebracht door één iemand.

Freek van der Venne & Sven de Laet Geschreven door

Met de jaarwisseling voor de deur is het normaal gesproken dringen geblazen bij de plaatselijke vuurwerkhandelaars. De realiteit is nu even anders: voor het tweede jaar op rij is het verboden om het nieuwe jaar knallend in te luiden. “Mensen die nu in België in de rij staan, verwachten we hier niet”, geeft wethouder Barry Jacobs toe. “We richten ons vooral op mensen die nog oud vuurwerk hebben liggen en er nu toch geen lekker gevoel bij hebben. Of ouders, die niet willen dat hun kinderen dit jaar iets afsteken.”

“Het gaat erom dat we in ieder geval de gelegenheid bieden."