Coronanieuws: honderd sportscholen willen naar rechter voor heropening

06.48

De Mobiele Eenheid in Amsterdam staakt zondag rondom een geplande coronademonstratie. Die dag is de ME 'in volle sterkte' opgeroepen voor een protest in Amsterdam tegen het coronabeleid. Vicevoorzitter Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB) bevestigt de staking aan De Telegraaf.

De ME-staking - in stilte voorbereid en nog niet aangekondigd - kwam Dagblad van het Noorden ter ore bij de werkonderbreking van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel dinsdag. Springer leidde in Ter Apel namens de vier gezamenlijke politiebonden de aftrap van een reeks politieacties door het hele land in aanloop naar de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao.